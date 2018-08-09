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В первой половине 2018 года в России выдали на 70% больше ипотеки, чем год назад

9 Августа 2018 в 15:07
В первой половине 2018 года в России выдали на 70% больше ипотеки, чем год назад

За первые 6 месяцев 2018 года общий объем выданной ипотеки 15 крупнейшими кредиторами составил 1,3 триллиона рублей, согласно ипотечному рейтингу ДОМ.РФ и Frank RG. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем выданных ипотечных кредитов увелчился на 73 процента.

Отмечается, что концентрация пяти крупнейших кредиторов практически не изменилась с первого полугодия 2017 года. Тогда она составляла 81,5 процентов, а в январе-июне 2018 года — 80,4 процента.

В первой половине 2018 года средневзвешенные ставки предложения по ипотечным программам снизились по отношению к началу года: на первичном рынке жилья на 0,6 процентных пункта, на вторичном — на 0,4 п.п.

На первом месте по объему выданной ипотеки за январь-июнь 2018 года традиционно оказался крупнейший ипотечный кредитор страны «Сбербанк». За ним следуют ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Райффайзенбанк. На шестой строчке рейтинга, поднявшись за год на одну позицию, расположился ДОМ.РФ с учетом банка «Российский капитал». 
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