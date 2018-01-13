В первом туре президентских выборов в Чехии победил Земан

Действующий глава Чехии Милош Земан выиграл первый тур президентских выборов, проходящих в стране 12 и 13 января. Об этом стало известно после предварительного подсчета голосов.

Как сообщает РИА Новости, действующий глава Чехии набрал 39,1% голосов и прошел во второй тур вместе с экс-председателем Академии наук Йиржи Драгошем, результат которого составил 26,3% голосов.

Отмечается, что действующий президент победил во всех 13 краях Чехии. За него отдали свои голоса порядка 1,8 млн человек.

Второй тур президентских выборов пройдет в Чехии 26 и 27 января.