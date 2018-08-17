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В Перу экстренно сел самолет

17 Августа 2018 в 01:15
В Перу экстренно сел самолет

Cамолет, выполнявший рейс из Лимы в Сантьяго, совершил экстренную посадку в аэропорту Писко из-за звонка о бомбе, сообщает министерство транспорта и связи Перу.

Неизвестный сообщил, что бомба якобы заложена на борту самолета компании Latam LA2369.

Лайнер уже приземлился, все пассажиры эвакуированы.

Пассажиров на автобусах доставят в Лиму, чтобы они смогли улететь на другом самолете компании в Сантьяго, передает РИА «Новости».

LATAM Chile — одна из крупнейших авиакомпаний Южной Америки, базирующаяся в Сантьяго. До июня 2004 года называлась LAN Chile. До мая 2016 года называлась LAN Airlines. 5 мая 2016 в результате ребрендинга в связи со слиянием с TAM Airlines получила название LATAM Chile. Основана 5 марта 1929 года в Сантьяго. Обслуживает маршруты внутри страны, в Латинской Америке, а также рейсы в Австралию и Океанию, США и Европу. Единственная авиакомпания, осуществляющая рейсы на остров Пасхи. Авиакомпания входит в альянс Oneworld.

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