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В Пензенской области в ДТП погибли четыре человека

31 Января 2018 в 20:58
В Пензенской области в ДТП погибли четыре человека

Легковой автомобиль и четыре грузовика столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области, сообщила РИА «Новости» начальник пресс-службы областного главка МВД Ольга Евдокимова.

ДТП произошло у села Вирга Нижнеломовского района.

По данным следователей, автомобиль «ВАЗ-2107» выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение автомобилем «Валдай», который в свою очередь столкнулся с фурой. Еще две фуры ушли от столкновения и съехали в кювет. В результате ДТП четыре человека погибли, двое пострадали.

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