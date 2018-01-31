В Пензенской области в ДТП погибли четыре человека

Легковой автомобиль и четыре грузовика столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области, сообщила РИА «Новости» начальник пресс-службы областного главка МВД Ольга Евдокимова.

ДТП произошло у села Вирга Нижнеломовского района.

По данным следователей, автомобиль «ВАЗ-2107» выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение автомобилем «Валдай», который в свою очередь столкнулся с фурой. Еще две фуры ушли от столкновения и съехали в кювет. В результате ДТП четыре человека погибли, двое пострадали.