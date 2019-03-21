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В Пентагоне признали, что Россия не хочет атаковать НАТО

21 Марта 2019 в 19:17
В Пентагоне признали, что Россия не хочет атаковать НАТО

В Пентагоне не считают, что Россия имеет намерения атаковать союзников Вашингтона по НАТО. Как передает ТАСС, это признал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд. По его словам, цена, которую Москве придётся заплатить за это, «значительно превысит возможную выгоду».

При этом представитель высшего руководства Пентагона посетовал, что меры по укреплению российской армии осложнили возможности Вашингтона по распространению своего военного влияния в мире.

В связи с этим Данфорд, в частности, обратил внимание на разработку в России средств и вооружений, способных противодействовать операциям США в космосе и в Мировом океане.

Ранее стало известно, что Пентагон занимается разработкой новой стратегии ведения боевых действий против России и Китая, которая заключается в скрытном вторжении вглубь их территорий и нанесении удара по слабым местам. Депутат Госдумы, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза Николай Антошкин в беседе с НСН выразил сомнение, что у США получится воплотить в жизнь так называемую стратегию «троянского коня».


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