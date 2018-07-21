Суббота
21 июля
USD 63.49
EUR 73.93
Горячие новости

В Пентагоне положительно оценили приглашение Путина в Вашингтон

21 Июля 2018 в 16:53
В Пентагоне положительно оценили приглашение Путина в Вашингтон

Решение американского президента Дональда Трампа пригласить в Вашингтон российского коллегу Владимира Путина «вполне нормальное и практичное». Такое мнение высказал журналистам заместитель министра обороны США Джон Руд.

По словам Руда, обмен опытом и откровенное обсуждение между лидерами России США – это то, что должно быть сделано, тем более, что Москва является важным игроком на международной арене.

Замминистра обороны США добавил, что Путин уже неоднократно приезжал в Вашингтон, бывал в Белом доме и даже в гостях у 41-го президента США Джорджа Буша-младшего, пишет RT.

«Путин также приезжал к нему на рыбалку в Кенненбанкпорт, штат Мэн», - пояснил замглавы Пентагона.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина в Белый дом. Визит президента РФ в Вашингтон может состояться уже этой осенью.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.