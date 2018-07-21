В Пентагоне положительно оценили приглашение Путина в Вашингтон

Решение американского президента Дональда Трампа пригласить в Вашингтон российского коллегу Владимира Путина «вполне нормальное и практичное». Такое мнение высказал журналистам заместитель министра обороны США Джон Руд.

По словам Руда, обмен опытом и откровенное обсуждение между лидерами России США – это то, что должно быть сделано, тем более, что Москва является важным игроком на международной арене.

Замминистра обороны США добавил, что Путин уже неоднократно приезжал в Вашингтон, бывал в Белом доме и даже в гостях у 41-го президента США Джорджа Буша-младшего, пишет RT.

«Путин также приезжал к нему на рыбалку в Кенненбанкпорт, штат Мэн», - пояснил замглавы Пентагона.



Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина в Белый дом. Визит президента РФ в Вашингтон может состояться уже этой осенью.