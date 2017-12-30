Воскресенье
31 декабря
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

В Пентагоне назвали абсурдными обвинения в поддержке ИГИЛ

30 Декабря 2017 в 10:34
В Пентагоне назвали абсурдными обвинения в поддержке ИГИЛ

США никогда не поддерживали террористов запрещенной группировки «Исламское государство», а работали на их уничтожение. Такое заявление сделали в Пентагоне в ответ на обвинения со стороны Сирии.

Как заявила официальный представитель ведомства Ребекка Риберих , все обвинения в поддержке террористов являются ложными и абсурдными.

«Мы не готовим ИГ. Мы работаем с партнерами над уничтожением или поимкой [боевиков] ИГ», — сказала Риберих, слова которой приводит РИА Новости.

Ранее сирийские СМИ сообщили об эвакуации главарей ИГ с территории страны вертолетами США, пишет Газета.ру

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.