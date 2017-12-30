В Пентагоне назвали абсурдными обвинения в поддержке ИГИЛ

США никогда не поддерживали террористов запрещенной группировки «Исламское государство», а работали на их уничтожение. Такое заявление сделали в Пентагоне в ответ на обвинения со стороны Сирии.

Как заявила официальный представитель ведомства Ребекка Риберих , все обвинения в поддержке террористов являются ложными и абсурдными.

«Мы не готовим ИГ. Мы работаем с партнерами над уничтожением или поимкой [боевиков] ИГ», — сказала Риберих, слова которой приводит РИА Новости.

Ранее сирийские СМИ сообщили об эвакуации главарей ИГ с территории страны вертолетами США, пишет Газета.ру