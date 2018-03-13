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В парке «Остров Мечты» посетителям предложат «пройти огонь и воду»

13 Марта 2018 в 13:19
В парке «Остров Мечты» посетителям предложат «пройти огонь и воду»

Редкий аттракцион «Храм Огня» из Германии доставят в московский тематический парк «Остров Мечты» уже в апреле этого года.

Аттракцион, который имеется всего в нескольких парках мира, расположат в зоне «Затерянный мир динозавров». В программу посещения «Храма Огня» войдут испытания, пройдя которые любой посетитель парка почувствует себя первооткрывателем. На входе в аттракцион гостей будут встречать смотрители храма, которые расскажут его историю и покажут вход, а также дадут любителям приключений подсказки — как избежать опасностей.

Как отметил технический директор проекта «Остров Мечты» Иван Шоль, «Храм Огня» станет одним из самых дорогих и ярких аттракционов парка. Добавим, что сам храм изнутри будет оформлен в духе фильмов об Индиане Джонсе.

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