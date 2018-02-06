В парке «Остров Мечты» начался первый этап установки аттракционов

В столичном парке «Остров Мечты» начался первый этап установки аттракционов. Стало известно, что первые объекты привезут в Москву уже этой весной. В данный период идёт монтаж сверхнадежных фундаментов под каждый из 29 объектов. Отмечается, что работы продлятся 120 дней.

Все фундаменты разработаны индивидуально под каждый объект, чтобы обеспечить распределение нагрузки от аттракционов и придать конструкциям максимальную надежность. Все аттракционы будут монтироваться отдельно, параллельно с завершением монтажных работ и возведением стен.

Добавим, что аттракционы в парке рассчитаны на все возрастные группы посетителей — как на самых маленьких гостей парка от 2-х лет, так и на тинэйджеров и взрослых.