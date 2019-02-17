В Париже задержаны 29 участников акции протеста «желтых жилетов»

В субботу в столице Франции в ходе акции движения «желтых жилетов» задержаны 29 человек, проинформировал телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Согласно источнику в префектуре полиции, 29 человек были задержаны вчера в Париже. Это на 10 человек меньше, чем в предыдущую субботу», - отмечает французский телеканал.

В четырнадцатой по счету акция движения «желтых жилетов» приняли участие более 41,5 тысячи человек. Протесты прошли в Париже и других городах Франции. В столице на улицы города вышли пять тысяч человек.

Акции «желтых жилетов» начались во Франции с 17 ноября 2018 года и были связаны с требованиями не повышать налог на топливо и цены на бензин. Несмотря на дальнейшую встречную политику властей страны, протесты продолжаются до настоящего времени и сопровождаются агрессией участников в адрес полиции.

Ранее заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой в беседе с НСН сравнил историю с Макроном и «желтыми жилетами» с историей с Мадуро и протестующими в Венесуэле.

