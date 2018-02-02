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В Париже сообщили о возможном визите Макрона в Москву весной

2 Февраля 2018 в 12:23
В Париже сообщили о возможном визите Макрона в Москву весной

Посол Франции в РФ Сильви Берманн сообщил, что предстоящей весной до участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) французский президент Эманнуэль Макрон может посетить Москву. Об этом глава посольства сообщил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в пятницу, 2 февраля.

ПМЭФ-2018 пройдет в Северной столице 24-26 мая, сообщает РИА Новости. Ранее глава МИД Росии Сергей Лавров сообщил, что Макрон примет участие в Форуме в качестве почетного гостя.

В октябре прошлого года в Елисейском дворце рассказали о сроках визита Макрона в Россию, отмечает RT.

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