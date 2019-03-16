В Париже осудили агрессию «желтых жилетов»

Анн Идальго, мэр Парижа осудила агрессивные действия, которые проявляли отдельные участники акции протеста «желтых жилетов», и призвала демонстрантов проявлять спокойствие. Они выходят на улицы Франции 18-ую субботу подряд. По данным полиции, во Франции сегодня в протестном шествии приняли участие свыше 7 тысяч человек.

«Я решительно осуждаю неприемлемые бесчинства, совершенные, в частности, на Елисейских полях и прилегающих районах. Я призываю всех к спокойствию и взываю к ответственности каждого», - сделала заявление Идальго на личной странице в Twitter.

В ходе сегодняшней акции в Париже полицейским пришлось несколько раз применять слезоточивый газ, дымовые шашки и водомет, чтобы нейтрализовать агрессию участников митинга «желтых жилетов» и восстановить мирный порядок на улицах французской столицы.

Напомним, протесты «желтых жилетов» длятся во Франции с 17 ноября 2018 года. Первоначально они были связаны с требованием остановить рост налога на топливо и цены на бензин. Несмотря на принятые руководством Франции меры для стабилизации обстановки, «желтые жилеты», не довольные социальной политикой властей, продолжают выходить на улицы страны. Часто протестные акции связаны с беспорядками и противодействием полиции. Больше половины жителей Франции, согласно соцопросам, выступают за прекращение протестных акций «Желтых жилетов».