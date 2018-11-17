Суббота
17 ноября
USD 65.99
EUR 74.9
Горячие новости

В Париже назвали условия для возвращения России в G8

17 Ноября 2018 в 19:13
В Париже назвали условия для возвращения России в G8

Россию никогда не исключали из G8, ее членство лишь приостанавливали. Такое заявление сделал журналистам посол по подготовке президенства Франции в G7 Жан-Пьер Тебо.

С 1 января 2019 года президентство в G7 переходит к Франции. Тебо заявил, что Париж будет рад видеть Россию на саммите «Большой семерки» в Биаррице, который пройдет в августе следующего года. Однако Москве придется выполнить ряд условий.

«Я думаю, что президент республики четко высказался, когда он был в России, а также недавно, когда ему был задан вопрос: Франция будет рада видеть Россию в августе в Биаррице, поскольку она естественный член этого сообщества, при условии, что будут выполнены условия, которые были поставлены в момент приостановления ее членства», — добавил Тебо в беседе с РИА Новости.

Летом президент Франции Эммануэль Макрон уже упоминал, что был бы раз видеть Россию в G8. Однако это, по его словам, возможно только при соблюдении Минских соглашений.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом Минских соглашений.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.