В Париже назвали условия для возвращения России в G8

Россию никогда не исключали из G8, ее членство лишь приостанавливали. Такое заявление сделал журналистам посол по подготовке президенства Франции в G7 Жан-Пьер Тебо.

С 1 января 2019 года президентство в G7 переходит к Франции. Тебо заявил, что Париж будет рад видеть Россию на саммите «Большой семерки» в Биаррице, который пройдет в августе следующего года. Однако Москве придется выполнить ряд условий.

«Я думаю, что президент республики четко высказался, когда он был в России, а также недавно, когда ему был задан вопрос: Франция будет рада видеть Россию в августе в Биаррице, поскольку она естественный член этого сообщества, при условии, что будут выполнены условия, которые были поставлены в момент приостановления ее членства», — добавил Тебо в беседе с РИА Новости.

Летом президент Франции Эммануэль Макрон уже упоминал, что был бы раз видеть Россию в G8. Однако это, по его словам, возможно только при соблюдении Минских соглашений.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом Минских соглашений.