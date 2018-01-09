В Пакистане взрыв унес жизни шести полицейских

Шесть полицейских погибли, еще 17 человек получили ранения в городе Кветта в результате взрыва, направленного против полицейского автомобиля.



Инцидент произошел в 300 метрах от здания парламента провинции Белуджистан, полицейские, ставшие жертвами взрыва, охраняли это здание, сообщает «Синьхуа».

По предварительной информации, смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле протаранил грузовик в Красной зоне усиленной безопасности провинции.

Кветта — крупнейший город и столица пакистанской провинции Белуджистан. Местные жители называют Кветту «Плодовым садом Пакистана». Город представляет собой укреплённый форт, окружённый холмами со всех сторон. Население города неуклонно растёт: с 1961 года количество жителей Кветты увеличилось почти в 8 раз и по данным переписи 2017 года составляло 1001205 человек.