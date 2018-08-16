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В Пакистане избран спикер парламента

16 Августа 2018 в 00:36
В Пакистане избран спикер парламента

Национальная ассамблея Пакистана провела выборы спикера. Победу одержал кандидат от партии «Пакистанское движение за справедливость» Асад Каисер. За него отдали свои голоса 176 депутатов из 330, что позволило ему обойти кандидата от Народной партии Пакистана Хуршида Шаха.

Каисер принес присягу и приступил к исполнению обязанностей, передает «Синьхуа».

В Национальную ассамблею Пакистана входят 342 депутата, которые избираются двумя методами. 272 депутата избираются в одномандатных округах простым большинством голосов. Кроме этого, 60 мандатов зарезервированы для женщин и 10 — для религиозных меньшинств, они представляют собой пропорциональное представительство с избирательным барьером 5%. Срок депутатских полномочий — 5 лет. Квота для религиозных меньшинств (т. е. немусульман) распределяется по партиям пропорционально голосованию за них по стране, а квота для женщин — на основе пропорционального представительства по провинциям.

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