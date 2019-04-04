В отношении мэра Евпатории возбудили второе уголовное дело

Правоохранители возбудили второе уголовное дело в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова. Как пишет ТАСС, об этом заявил представитель прокуратуры в Киевском районном суде Симферополя. Прокуратура настаивает на аресте чиновника на два месяца.

Как напоминает «Свободная пресса», накануне стало известно, что в отношении Андрея Филонова было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее, 2 апреля, Евпаторийский городской суд вынес решение об увольнении Филонова с поста главы городской администрации. Иск против чиновника подала прокуратура — после того, как он назначил на должность директора одного из муниципальных учреждений отца своей гражданской жены. В надзорном ведомстве усмотрели в этом назначении конфликт интересов.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал на примере Евпатории, как нынешние крымские власти ведут активную борьбу с коррупцией.

Между тем, Андрей Филонов на своей странице в Facebook сообщил, что у него есть веские основания полагать, что судебное решение от 2 апреля не вступит в силу. Он уже подготовил апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма.