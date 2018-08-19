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В отделении аризонской больнице одновременно забеременели 16 медсестер

19 Августа 2018 в 14:53
В отделении аризонской больнице одновременно забеременели 16 медсестер

В одной из больниц американского штата Аризона одновременно забеременели 16 медсестер. Как сообщили СМИ, все они работали в отделении интенсивной терапии больницы Баннер Десерт Медикал Сентер.

Сами женщины признаются, что ничего не планировали заранее, а одновременная беременность сразу 16-ти сотрудниц госпиталя является чистым совпадением.

В администрации больницы в беседе с журналистами заверили, что уже подготовились к массовому декрету медсестер и пациенты не ощутят нехватку персонала. Каждая будущая мама получила в подарок от госпиталя наряд для новорожденных детей, на котором написано: «Расслабьтесь... Моя мама медсестра в Баннер!».

Добавим, что отпуск по беременности и родам в Аризоне составляет всего 12 недель. По данным больницы, медсестры будут уходить в декрет в период с сентября 2018 по февраль 2019 года, пишет Газета.ру

           

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