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В Оренбуржье найдено тело пропавшего мальчика, его убийца пойман

8 Декабря 2018 в 20:49
В Оренбуржье найдено тело пропавшего мальчика, его убийца пойман

Десятилетний мальчик, пропавший 19 ноября в Оренбургской области, найден мертвым. Об этом сообщили в субботу в областном главке СК РФ. Убийцу ребенка задержали.

Ранее сообщалось, что школьник, прошивающий в селе Чапаевское Сакмарского района, ушел из дома 19 ноября и не вернулся. Его искали спасатели, военнослужащие, волонтеры, местные жители и сотрудники районной администрации. Информацию о пропавшем мальчике передавали друг другу даже дальнобойщики.

Когда эти меры не дали результата, СК РФ возбудил дело по статье «Убийство». Следователи смогли восстановить картину произошедшего и задержать подозреваемого в убийстве мужчину. Он сознался, что совершил преступление на территории области и показал, где спрятал тело ребенка.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти мальчика. Подозреваемого проверят психиатры. В качестве меры пресечения для него следователи стребуют ареста, пишет РИА Новости.

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