В ОНФ призвали не вводить понятие самозанятый, а упростить ИП

Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. Против принятия документа выступили фракции парламентской оппозиции - КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Ставка налога составит 4% при работе с физлицами и 6% - при работе с юрлицами. Предполагается, что граждане будут регистрироваться в специальном мобильном приложении, в котором можно будет формировать фискальные чеки и платить налог. Предлагаемая мера дает самозанятым шанс выйти из тени и получить помощь государства, утверждают авторы инициативы – представители «Единой России». Для тех, кто не станет регистрироваться, все остается по-прежнему - ответственность в рамках уголовной и налоговой ответственности по ныне действующим статьям, заявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Руководитель группы компаний «Налоги и право», сопредседатель регионального Штаба ОНФ в Пермском крае Геннадий Сандырев на пресс-конференции НСН рассказал в каком случае будет работать специальный налогового режим для самозанятых граждан.

«Здесь все не так однозначно. Во-первых, у нас точно не созданы условия для вот этого перехода. Однако все эксперименты, которые проводят налоговые органы, проводятся вот в таком ключе. Мы не знаем, что мы получим. Точно скажем, что большое количество бизнеса будут использовать нововведения, как схему и мы получим увеличение теневой экономики. Однако если в целом рассматривать этот законопроект, то точно нужно что-то делать. Я, как эксперт в налоговом праве, не стал бы вводить новую категорию самозанятый. Это просто не зачем. У нас есть категория ИП. Если мы вспомним, когда только вводилась категория индивидуальный предприниматель, то это и была упрощенная форма ведения бизнеса. Вопрос в том, что за последние 15 лет ИП перестал отличаться, по сути, от юридического лица. Отчетность, контроль и так далее. Нужно просто вернуться к хорошо забытому старому. Проанализировать, и, может быть, сделать какую-то градацию. Как раз это сможет помочь не породить новую схему ухода от налогов», — рассказал Сандырев.