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В Омске проверят школу, где выжимали грязные тряпки в чай

22 Ноября 2018 в 14:46
В Омске проверят школу, где выжимали грязные тряпки в чай

Прокуратура проверит омскую школу на соблюдение санитарных норм после публикации в сети видеоролика, в котором учащиеся старших классов выжимали грязные тряпки в чай для младших классов, пишут «РИА Новости».

На размещенном в Instagram, видео, дежурящие в столовой старшеклассники, посмеиваясь, выжимают грязные тряпки в тарелки и кружки  с чаем, из которых потом якобы едят и пьют ученики младших классов, сообщает «Свободная пресса».

Как пишет издание «Новый Омск», авторы видеоролика впоследствии пояснили, что в реальности школьники не ели из грязной посуды. Видеомейкеры заявили, что устроили инсценировку, пытаясь пошутить.

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