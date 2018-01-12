В Омске при взрыве газа в жилом доме пострадали восемь человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря Минздрава Омской области Светланы Оспенниковой, это шесть членов семьи, в квартире которой произошел взрыв, - двое взрослых и четверо детей. Пострадавших доставили в ожоговый центр. Еще двое мужчин обратились за помощью на месте взрыва.

Сообщается, что взрыв газа произошел в пятиэтажном доме на 5-я Кордной улице в Омске. Есть сведения, что пострадала конструкция здания, у которого стена частично обвалились в соседний подъезд и обрушился балкон.