В Омске никогда не будет метро за 20 миллиардов

Строительство метрополитена в Омске было решено окончательно прервать, передает телеканал «360».

Достройку метро признали нецелесообразной из-за недостатка финансирования, поэтому станции законсервировали.

Отмечается, что уже существующие объекты метрополитена будут использовать в транспортной системе города, к примеру, для трамвайной сети.

Напомним, первоначально Омский метрополитен должен был состоять из четырех линий, 57 станций (в том числе 4 пересадочных узла), пяти метродепо.

Решение о строительстве метро в Омске метро было принято еще в начале 1990-ых. Первые пассажиры должны были воспользоваться подземкой в 2008-м, но постепенно дата запуска метро откладывать всё дальше.

В первую очередь строительства по проекту 2013 года должны были входить 5 станций: «Библиотека имени Пушкина», «Заречная», «Кристалл», «Соборная», «Проспект Рокоссовского», а также электродепо и инженерный корпус.Суточный пассажиропоток оценивался в 190 тыс. пассажиров, годовой — 69 млн.

В итоге в 2014-м правительство Омской области предложило соединить построенные подземные объекты с наземным рельсовым транспортом. Сейчас в Омске существует только метромост через Иртыш, около 7,5 километров путей и единственная станция «Библиотека имени Пушкина». В целом на строительство первого участка ушло 20 миллиардов рублей, а готов он был только на 35,9%.

Омский метрополитен должен был стать вторым в Сибири после Новосибирского, восьмым в России и семнадцатым на территории бывшего СССР.