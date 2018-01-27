В Океании пропал пассажирский паром

Спасатели из Новой Зеландии и Фиджи начали поиски пассажирского парома «Бутираои», пропавшего 18 января в территориальных водах Кирибати, передает «Интерфакс». По предварительным данным, на его борту были 50 человек.

Паром отправился в рейс продолжительностью около 240 километров 18 января и должен был прибыть 20 числа.

Паром «Бутираои» совершал рейсы между островами Океании. Судно описывают как деревянный катамаран длиной 17,5 метра. Возможно у него были проблемы с движущим винтом.

Республика Кирибати — тихоокеанское государство, расположенное в Микронезии и Полинезии. Протяжённость прибрежной полосы — 1143 км. Исключительная прибрежная экономическая зона — около 3,5 млн км². Территориальные воды — около 22 км от базисной линии. В состав Республики Кирибати входят 33 маленьких атолла, двадцать из которых необитаемы.



