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В Океании пропал пассажирский паром

27 Января 2018 в 09:01

Спасатели из Новой Зеландии и Фиджи начали поиски пассажирского парома «Бутираои», пропавшего 18 января в территориальных водах Кирибати, передает «Интерфакс». По предварительным данным, на его борту были 50 человек. 

Паром отправился в рейс продолжительностью около 240 километров 18 января и должен был прибыть 20 числа.

Паром «Бутираои» совершал рейсы между островами Океании. Судно описывают как деревянный катамаран длиной 17,5 метра. Возможно у него были проблемы с движущим винтом.

Республика Кирибати — тихоокеанское государство, расположенное в Микронезии и Полинезии. Протяжённость прибрежной полосы — 1143 км. Исключительная прибрежная экономическая зона — около 3,5 млн км². Территориальные воды — около 22 км от базисной линии. В состав Республики Кирибати входят 33 маленьких атолла, двадцать из которых необитаемы.


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