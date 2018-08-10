Суббота
11 августа
USD 66.91
EUR 76.68
Горячие новости

В одной из китайских провинций зафиксирована эпидемия сибирской язвы

10 Августа 2018 в 23:10
В одной из китайских провинций зафиксирована эпидемия сибирской язвы

Пресс-канцелярия правительства провинции Хэйлунцзян сообщила об эпидемии сибирской язвы в провинции. На сегодняшний день был произведен забой 818 голов баранов и овец.

У 14 человек была выявлена кожная форма сибирской язвы, 1 человек уже вылечился и выписался из больницы. Ведутся работы по выявлению очага заболевания.

Ситуация с эпидемией находится под эффективным контролем, передает «Синьхуа».

Хэйлунцзян  — провинция в северо-восточной части Китая. В прошлом — часть территории исторической области Маньчжурия. В настоящее время входит в географический район Китая Дунбэй (Северо-Восток). Административный центр и крупнейший город — Харбин. 

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро, остро и подостро (у овец и крупного рогатого скота), остро, подостро и ангинозно (у свиней), преимущественно в карбункулёзной форме — у человека. Встречаются также орофарингеальная и гастроинтестинальная формы. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов; протекает в кожной или септической форме (также у животных встречаются кишечная и лёгочная формы).

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.