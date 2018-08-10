В одной из китайских провинций зафиксирована эпидемия сибирской язвы

Пресс-канцелярия правительства провинции Хэйлунцзян сообщила об эпидемии сибирской язвы в провинции. На сегодняшний день был произведен забой 818 голов баранов и овец.

У 14 человек была выявлена кожная форма сибирской язвы, 1 человек уже вылечился и выписался из больницы. Ведутся работы по выявлению очага заболевания.

Ситуация с эпидемией находится под эффективным контролем, передает «Синьхуа».

Хэйлунцзян — провинция в северо-восточной части Китая. В прошлом — часть территории исторической области Маньчжурия. В настоящее время входит в географический район Китая Дунбэй (Северо-Восток). Административный центр и крупнейший город — Харбин.

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро, остро и подостро (у овец и крупного рогатого скота), остро, подостро и ангинозно (у свиней), преимущественно в карбункулёзной форме — у человека. Встречаются также орофарингеальная и гастроинтестинальная формы. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов; протекает в кожной или септической форме (также у животных встречаются кишечная и лёгочная формы).