Воскресенье
13 мая
USD 61.74
EUR 73.51
Горячие новости

В Одессе рассказали, почему Киев не получит Крым

12 Мая 2018 в 19:09
В Одессе рассказали, почему Киев не получит Крым

Крым никогда не вернется в состав Украины, потому что у Киева нет денег на содержание полуострова. Такое мнение высказал на Facebook главный редактор одесского интернет-издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Журналист отметил, что Россия в период с 2015 до 2020 года потратит на развитие инфраструктуры полуострова 25 млрд долларов. Все это будет вложено в линии электропередач, больницы, водопроводы, школы, отопление, связи и другую инфраструктуру.

Украина в 2013 году вложила в Крым всего 9 миллионов долларов.

«Когда политические украинцы утверждают, что #крым_их, спросите их: а у них деньги-то на Крым есть?» - написал Ткачев.

По его подсчетам, Украине не хватит денег даже на приведение в порядок собственной инфраструктуры. Для этого по самым скромным оценкам понадобилось бы 10 млрд долларов ежегодно на протяжении 10 лет. Но таких денег Киеву никто и никогда не даст, уверен журналист.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей


Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.