В Одессе рассказали, почему Киев не получит Крым

Крым никогда не вернется в состав Украины, потому что у Киева нет денег на содержание полуострова. Такое мнение высказал на Facebook главный редактор одесского интернет-издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Журналист отметил, что Россия в период с 2015 до 2020 года потратит на развитие инфраструктуры полуострова 25 млрд долларов. Все это будет вложено в линии электропередач, больницы, водопроводы, школы, отопление, связи и другую инфраструктуру.

Украина в 2013 году вложила в Крым всего 9 миллионов долларов.

«Когда политические украинцы утверждают, что #крым_их, спросите их: а у них деньги-то на Крым есть?» - написал Ткачев.

По его подсчетам, Украине не хватит денег даже на приведение в порядок собственной инфраструктуры. Для этого по самым скромным оценкам понадобилось бы 10 млрд долларов ежегодно на протяжении 10 лет. Но таких денег Киеву никто и никогда не даст, уверен журналист.