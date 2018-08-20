В общежитиях начнут будить студентов по заказу

С 1 марта 2019 года в российских студенческих общежитиях появится услуга «утренней побудки». Администрации общежитий также в обязательном порядке будут предлагать студентам предметы быта, включая утюги, нитки и иголки, гладильные доски и фены. Соответствующие меры прописаны в новом ГОСТе, принятым Росстандартом, сообщают Известия.

Согласно документу, в одну комнату нельзя будет селить более четырех человек, а один санузел должен будет приходиться не более чем на десять человек, сообщает Ura.ru. Кроме того, как минимум ежедневно должна будет производиться уборка санузлов и коридоров и не реже раза в неделю замена постельного белья.

Отмечается, что за отдельную плату жильцам общежития могут предоставлять дополнительные услуги, в том числе телевидение, интернет, сейфы.