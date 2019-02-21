В Общественной палате Москвы обсудили вопросы питания в детских садах столицы

В Общественной палате Москвы прошел круглый стол по вопросам организации питания в образовательных учреждениях города Москвы. На вопросы родителей и экспертов ответили представители Департамента здравоохранения, Департамента образования, Роспотребнадзора, и Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Поводом для проведения круглого стола стала возникшая в декабре в ряде детских садов ЮВАО Москвы вспышка дизентерии и распространение в СМИ непроверенной информации об инциденте. Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что информация о первых случаях заболевания дизентерией появилась 20 декабря, тогда же было начато эпидемиологическое расследование, в затронутых детских садах был незамедлительно введен карантин.

Представители ведомства сообщили, что в результате расследования было установлено, что зараженный творог был поставлен расположенным в Липецкой области производителем ООО «Чаплыгин молоко», на предприятии были обнаружены носители инфекции. Поставщик был заменен. При этом на время расследования в рацион питания в детских садах Москвы были внесены изменения - исключены молочные продукты без термической обработки и салаты из сырых овощей. Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что уже 30 декабря официальные результаты расследования и информация о факте и причинах вспышки дизентерии были опубликованы в СМИ.

В свою очередь, представители Департамент здравоохранения Москвы отметили, что с родителями всех заболевших детей проводились индивидуальные беседы о симптомах, анализах и проводимом лечении. Главный педиатр Москвы Исмаил Османов заявил, что вместе с коллегами готов обеспечить для родителей заболевших в декабре детей дополнительные консультации.

Специалисты подчеркнули, что с декабря 2018 года новых случаев заражения дизентерий зафиксировано не было, в связи с чем карантин в затронутых детских садах был снят 9 января. Отмечается, что для упрощения контроля за качеством поставляемой в дошкольные учреждения продукции поставщикам теперь предписано хранить образцы скоропортящейся молочной продукции не в течение 48 часов, а до истечения сроков годности. За счет этого в случае возникновения подозрения на заражение сотрудники Роспотребнадзора смогут более оперативно выявить возможный источник.