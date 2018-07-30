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В ОБСЕ рассказали об условиях посещения делегацией Крыма

30 Июля 2018 в 07:23
В ОБСЕ рассказали об условиях посещения делегацией Крыма

Делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила о готовности посетить Крым для оценки положения дел с соблюдением прав человека на полуострове, сообщают «Известия». Как заявил изданию постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, Россия приветствует такое решение, но отмечает, что оно невозможно без её участия.

При этом в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ основным препятствием для посещения наблюдателями Крыма считают стремление руководства некоторых международных организаций оспорить статус полуострова. В частности, в БДИПЧ ОБСЕ пояснили, что для этого необходимо получить официальное приглашение Киева.

Также для визита понадобится помощь крымских властей, чтобы обеспечить въезд на полуостров со стороны Украины, отмечает «Газета.ру». При этом по словам Мурадова, посещение Крыма невозможно по украинской визе, отмечает РЕН ТВ. 

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