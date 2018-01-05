Пятница
05 января
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

В ОБСЕ отреагировали на высылку российских журналистов из Латвии

5 Января 2018 в 15:30
В ОБСЕ отреагировали на высылку российских журналистов из Латвии

Причины для высылки из Латвии российских журналистов Ольги и Антона Курлаевых «непрозрачны и остаются неясными», а потому ситуация вызывает обеспокоенность. Такую оценку дал произошедшему представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Он отметил важность свободного доступа к информации и напомнил, что страны-члены ЕС обязаны «способствовать работе и аккредитации журналистов».

«Поэтому я призываю власти пересмотреть ограничительные и точечные меры в отношении зарубежных журналистов, исполняющих свои профессиональные обязанности», - добавил Дезир, которого цитирует РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия, как полноправный член ОБСЕ ожидает от представителя Организации по вопросам свободы СМИ А. Дезира внятной и публичной позиции относительно депортации из Латвии российских журналистов.

Напомним, латвийские власти обвинили Ольгу и Антона Курлаевых в том, что они представляют угрозу национальной безопасности, пишет ТАСС.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.