В ОБСЕ отреагировали на высылку российских журналистов из Латвии

Причины для высылки из Латвии российских журналистов Ольги и Антона Курлаевых «непрозрачны и остаются неясными», а потому ситуация вызывает обеспокоенность. Такую оценку дал произошедшему представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Он отметил важность свободного доступа к информации и напомнил, что страны-члены ЕС обязаны «способствовать работе и аккредитации журналистов».

«Поэтому я призываю власти пересмотреть ограничительные и точечные меры в отношении зарубежных журналистов, исполняющих свои профессиональные обязанности», - добавил Дезир, которого цитирует РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия, как полноправный член ОБСЕ ожидает от представителя Организации по вопросам свободы СМИ А. Дезира внятной и публичной позиции относительно депортации из Латвии российских журналистов.

Напомним, латвийские власти обвинили Ольгу и Антона Курлаевых в том, что они представляют угрозу национальной безопасности, пишет ТАСС.