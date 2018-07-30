В ОБСЕ не готовы посетить Крым

Возможность визита делегации Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не рассматривается организацией. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь организации Томас Раймер.

Он отметил, что «Известия», сообщавшие ранее об обсуждении такой возможности, вырвали фразу из контекста, чтобы сделать неправдивое заявление. Сейчас, по его словам, не идёт речь о подготовке миссии или смене позиции.

Раймер также подчеркнул, что ОБСЕ готова всегда к посещению полуострова для оценки соблюдения прав человека, однако только при получении приглашения от властей Киева.

Напомним, что ранее сообщалось, что эксперты организации также нуждаются в помощи крымских властей для посещения полуострова, отмечает «Газета.ру».