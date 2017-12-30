«В обозримом будущем». Митрополит Илларион назвал сроки передачи Исаакия церкви

Передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга Русской православной церкви состоится в «обозримом будущем». Такие сроки назвал в беседе с журналистами председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он отметил, что патриарх всея Руси Кирилл еще не подписывал просьбу о передачи собора РПЦ. По словам митрополита, процесс передачи будет идти своим чередом.

«Рано или поздно, я надеюсь, он приведет к тому, что Исаакиевский собор, как и другие храмы Русской православной церкви, станет собственностью церкви», - добавил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, о передаче музейного комплекса «Исаакиевский собор» в ведение РПЦ на 49 лет заговорили год назад, когда правительство Санкт-Петербурга отдало соответствующее распоряжение. Мнения горожан по этому поводу разделились. В течение года вокруг Исаакия неоднократно проходили акции как в поддержку передачи собора церкви, так и против нее.