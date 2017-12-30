Воскресенье
31 декабря
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

«В обозримом будущем». Митрополит Илларион назвал сроки передачи Исаакия церкви

30 Декабря 2017 в 16:50
«В обозримом будущем». Митрополит Илларион назвал сроки передачи Исаакия церкви

Передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга Русской православной церкви состоится в «обозримом будущем». Такие сроки назвал в беседе с журналистами председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он отметил, что патриарх всея Руси Кирилл еще не подписывал просьбу о передачи собора РПЦ. По словам митрополита, процесс передачи будет идти своим чередом.

«Рано или поздно, я надеюсь, он приведет к тому, что Исаакиевский собор, как и другие храмы Русской православной церкви, станет собственностью церкви», - добавил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, о передаче музейного комплекса «Исаакиевский собор» в ведение РПЦ на 49 лет заговорили год назад, когда правительство Санкт-Петербурга отдало соответствующее распоряжение. Мнения горожан по этому поводу разделились. В течение года вокруг Исаакия неоднократно проходили акции как в поддержку передачи собора церкви, так и против нее.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.