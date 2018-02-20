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В Нью-Йорке самые толстые полицейские

20 Февраля 2018 в 07:12
В Нью-Йорке самые толстые полицейские

Сотрудники полиции Нью-Йорка - самые толстые в США. Об этом пишет New York Post. О проблеме изданию рассказали сами стражи порядка. Они говорят, что находятся в плохой форме из-за отсутствия каких-либо требований в этом плане. У некоторых полицейских вес избыточен настолько, что они даже не могут нормально пристегиваться в патрульных машинах, а чтобы поместиться, им нужно сильно отодвигать сиденье. Как отмечает издание, полицейские департаменты по всей стране используют различные стимулы, в том числе денежные бонусы или дополнительные дни отпуска, чтобы сотрудники поддерживали себя в форме.

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