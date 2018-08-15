В Нью-Йорке приостановили выдачи лицензий водителям «Uber»

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект, который временно запрещает выдачу новых лицензий водителям служб онлайн-заказа такси, включая «Uber» и «Lyft».

Мера, одобренная ранее городским советом, предусматривает приостановку на один год выдачи таких лицензий. Цель - борьба с дорожными заторами и предотвращение снижения уровня заработка водителей официальных служб такси.

«Uber» и «Lyft» выступали против инициативы властей.

В городе зарегистрировано более 80 тысяч такси данных служб, передает ТАСС.

Uber Technologies Inc. — американская международная частная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает её перемещение к указанной точке. В большинстве случаев водители используют свои собственные автомобили, а также машины таксопарков или партнёров. В большинстве стран 80% оплаты переходят водителю, 20% перечисляются Uber. Uber (изначально UberCab) была основана Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году, летом того же года было выпущено одноимённое приложение.

Термин «уберизация» относят к использованию компьютерных платформ, таких как мобильные приложения, для проведения пиринговых сделок между клиентами и поставщиками услуг, что часто позволяет отказаться от услуг традиционных плановых корпораций. Модель отличается существенно меньшими эксплуатационными расходами по сравнению с традиционным бизнесом.