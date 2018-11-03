Суббота
03 ноября
USD 65.58
EUR 74.99
Горячие новости

В НВО попросили Трампа не использовать «Игру Престолов» в политических целях

3 Ноября 2018 в 14:44
В НВО попросили Трампа не использовать «Игру Престолов» в политических целях

Президент США Дональд Трамп напомнил Ирану о санкциях в стиле сериала «Игра Престолов». На сходство его твита с популярной сагой обратили внимание подписчики.

«Санкции близко – 5 ноября», - написал Трамп.


Эта фраза является интерпретацией слогана «Зима близко!» - девиза дома Старков из «Игры Престолов». Также бросается в глаза сам шрифт, использованный американским президентом.

На телеканале НВО уже отреагировали на «твиттерный косплей» главы Белого дома. Руководство телеканала попросило Трампа «не присваивать товарный знак в политических целях», пишет RT.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.