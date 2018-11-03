В НВО попросили Трампа не использовать «Игру Престолов» в политических целях

Президент США Дональд Трамп напомнил Ирану о санкциях в стиле сериала «Игра Престолов». На сходство его твита с популярной сагой обратили внимание подписчики.

«Санкции близко – 5 ноября», - написал Трамп.





Эта фраза является интерпретацией слогана «Зима близко!» - девиза дома Старков из «Игры Престолов». Также бросается в глаза сам шрифт, использованный американским президентом.

На телеканале НВО уже отреагировали на «твиттерный косплей» главы Белого дома. Руководство телеканала попросило Трампа «не присваивать товарный знак в политических целях», пишет RT.