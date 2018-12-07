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В НСН начинается пресс-конференция, посвящённая задержанным в Керченском проливе морякам

7 Декабря 2018 в 13:17
В НСН начинается пресс-конференция, посвящённая задержанным в Керченском проливе морякам

Российско-украинские отношения вновь обострились после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских судна, которые совершали манёвры в российских территориальных водах в Чёрном море. Моряки арестованы. Им предъявлены обвинения в незаконном пересечении государственной границы России. Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы. Президент Украины Пётр Порошенко грозит иском в международный суд ООН.

В ходе пресс-конференции в НСН участники расскажут, что ждёт украинских моряков. Также эксперты порассуждают на тему того, что как их арест отразится и на без того непростых отношениях России и Украины.

Прямая трансляция доступна тут.

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