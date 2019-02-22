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В НСН начинается пресс-конференция, посвящённая ухудшению демографической ситуации в России

22 Февраля 2019 в 12:08
В НСН начинается пресс-конференция, посвящённая ухудшению демографической ситуации в России
ФОТО: flickr/StacyZ aka Adore_One

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» начинается пресс-конференция на тему: «Новая демографическая политика: Как спасти Россию от вымирания?»

В её ходе эксперты обсудят статистку Росстата, согласно которой, впервые за десятилетие численность населения России продемонстрировала отрицательную динамику роста. В течение прошлого года количество россиян сократилось более чем на 93 тысячи человек. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения всего на 57%. Уровень рождаемости упал на 2,5%, а количество умерших превысило число родившихся почти на 14%.

Участники пресс-конференции:

- Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко;

- Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов;

- Глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров;

- Профессор Академии труда и социальных отношений, д.э.н. Андрей Гудков.

Прямая трансляция пресс-конференции, посвящённой поиску путей выхода из демографического кризиса, доступна здесь.

 

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