В НСН начинается пресс-конференция, посвящённая ухудшению демографической ситуации в России

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» начинается пресс-конференция на тему: «Новая демографическая политика: Как спасти Россию от вымирания?»
В её ходе эксперты обсудят статистку Росстата, согласно которой, впервые за десятилетие численность населения России продемонстрировала отрицательную динамику роста. В течение прошлого года количество россиян сократилось более чем на 93 тысячи человек. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения всего на 57%. Уровень рождаемости упал на 2,5%, а количество умерших превысило число родившихся почти на 14%.
Участники пресс-конференции:
- Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко;
- Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов;
- Глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров;
- Профессор Академии труда и социальных отношений, д.э.н. Андрей Гудков.
Прямая трансляция пресс-конференции, посвящённой поиску путей выхода из демографического кризиса, доступна здесь.