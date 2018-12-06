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В НСН начинается пресс-конференция, посвящённая цензуре в школах

6 Декабря 2018 в 12:06
В НСН начинается пресс-конференция, посвящённая цензуре в школах
Эксперты обсудят волну запретов, прокатившуюся в
последнее время по детским садам и школам.

В преддверии нового 2019 года в ряде городов России прокатилась волна запретов по тому или иному поводу. Так, в одном из  детсадов Магадана появились объявления о запрете детям надевать на утренники и вечера костюмы героев зарубежных мультфильмов. В Екатеринбурге полиция провела проверку детских рисунков с выставки, посвящённых Дню толерантности. Некоторые родители усмотрели в них пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Правда, эксперты не подтвердили эти опасения. В Новосибирской области 12-летнюю ученицу выгнали из школы за то, что та явилась на занятия с шевелюрой, покрашенной в голубой цвет. Министерство просвещения Российской Федерации пока не комментирует все эти случаи.

Гости пресс-центра НСН обсудят, какие ограничения возможно вводить в школах и детсадах, проанализируют статистику жалоб на подобные запреты.

В пресс-конференции принимают участие: президент Российского национального комитета Всемирной организации по дошкольному образованию Лариса Шевченко; директор среднеобразовательной школы №1 Дубны, член регионального штаба ОНФ в Москве Александр Руденко; исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина; врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Прямую трансляцию можно смотреть здесь.

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