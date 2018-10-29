В НСН начинается пресс-конференция, посвященная налогу на профдоход самозанятых

Госдума приняла в первом чтении пакет из трех законопроектов о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход для самозанятых граждан. Регистрация самозанятых граждан будет возможна без визита в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог». С его же помощью можно будет уплатить налоги. Ставка налога при реализации товаров, работ и услуг физическим лицам составит 4%, а если они реализованы ИП или юрлицам – 6%. Кроме того, самозанятых планируется освободить от уплаты НДФЛ, а взносы на обязательное пенсионное страхование будут выплачиваться ими по желанию.

Несмотря на большое количество льгот, наказание за отказ от регистрации в качестве самозанятого планируется ввести достаточно строгое: первоначальный штраф составит 20% от выручки, а при повторном нарушении государство будет вправе забрать себе все 100%.

В ходе пресс-конференции участники обсудят предложенные меры и их последствия, а также расскажут, как самозанятым защитить свои права в свете нового законодательства.

В пресс-конференции НСН примут участие: председатель Российского союза налогоплательщиков, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Артём Кирьянов, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко, генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов, руководитель группы компаний «Налоги и право», сопредседатель регионального Штаба ОНФ в Пермском крае Геннадий Сандырев.