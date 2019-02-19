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В НСН началась пресс-конференция, посвященная поборам в школах

19 Февраля 2019 в 13:09
В НСН началась пресс-конференция, посвященная поборам в школах

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» обсудят, почему школам не хватает денег, выделяемых из бюджета; как быть тем родителям, на которых оказывается давление за нежелание выплачивать деньги, собираемые на школьные нужды; кто и какую ответственность должен понести за неправомерный сбор средств с родителей учащихся; что будет с бесплатным питанием в школах и когда прекратятся поборы в школах.

По итогам опроса россиян, проведённого ОНФ, было выявлено, что затраты на нужды школ и классов значительно возросли за последние полтора года. Во многих школах регионов России родители учащихся из собственных средств оплачивают ремонт школы, покупку картриджей и бумаги для печати, приобретение мебели и штор, участие в конкурсах и экскурсиях, услуги охраны, приобретение моющих и чистящих средств, и даже услуги уборщиц, покупку питьевой воды и туалетной бумаги. При этом образовательные организации не должны самостоятельно изыскивать средства на перечисленные нужды, так как эти вопросы находятся в зоне ответственности регионов, которые должны направлять на решение данных проблем бюджетные средства.

Среди участников пресс-конференции: заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов; эксперт ОНФ, директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова; председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец; руководитель Московского городского профсоюза работников образования Марина Иванова.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
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