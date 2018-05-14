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В НСН началась пресс-конференция, посвященная маркировке продуктов

14 Мая 2018 в 12:12
В НСН началась пресс-конференция, посвященная маркировке продуктов

В пресс-центре ИА «Национальная служба новостей» начинается пресс-конференция, посвященная маркировке продуктов питания по принципу «светофора». Пилотный проект Роспотребнадзор намерен запустить в июне 2018 года. Предполагается, что зелёным будут маркироваться исключительно полезные и натуральные продукты. Жёлтым цветом пометят продукты, в составе которых есть заменители. Красный маркер будет использоваться для обозначения продуктов, в которых совсем нет полезных веществ. В пресс-конференции принимают участие соразработчик проекта «Светофор» Мушег Мамиконян, Союз потребителей, исполнительный директор «Руспродсоюза», сенатор Ирина Гехт.  

Интернет-трансляцию пресс-конференции можно смотреть здесь.

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