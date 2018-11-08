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В НСН началась пресс-конференция о скандале вокруг школы «Горки»

8 Ноября 2018 в 15:00
В НСН началась пресс-конференция о скандале вокруг школы «Горки»

В пресс-центре НСН началась пресс-конференция на тему: «Скандал вокруг школы «Горки»: Ремонт или уничтожение?». В ней примут участие родители учеников Сергей Дружко, Дмитрий Марков, Наталья Давыдова, педагоги образовательного учреждения, правозащитница, юрист Екатерина Гордон, а также вдова бывшего директора школы «Горки» София Шаргородская. Они расскажут, что именно пытаются скрыть власти о закрытом учреждении.

Напомним, что подмосковная школа «Горки» является старейшим учебным учреждением. Скандал вокруг неё разгорелся из-за ремонта, на который закрыли учебное учреждение в конце октября. Родители учеников уверены, что школу уже могут и не открыть. По их мнению, именно 16 га ценной подмосковной земли, которую занимает школа, стали причиной её закрытия. Родители намерены обратиться в ЮНЕСКО, под охраной которого находится музейный комплекс на территории школы.

Прямая трансляция доступна по ссылке.

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