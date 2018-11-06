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В НСН началась пресс-конференция о реальных зарплатах московских учителей

6 Ноября 2018 в 14:37
В НСН началась пресс-конференция о реальных зарплатах московских учителей

В пресс-центре НСН началась пресс-конференция на тему «Учителя-миллионеры: Престижная профессия или школьные “галеры”». В ней примут участие заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий, председатель Московской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Марина Иванова и директор школы №548 «Царицыно», Народный учитель России Ефим Рачевский. Они расскажут, как в столице обстоят дела с зарплатами учителей, как достигаются высокие показатели зарплат.

Напомним, ранее представитель департамента образования Москвы Александр Муратов заявил, что средняя зарплата учителей по столице за первые девять месяцев 2018 года достигла 105 тысяч рублей в месяц. Таким образом, за год эта сумма увеличилась на 22%. 

Прямая трансляция доступна по ссылке.

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