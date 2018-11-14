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В НСН началась пресс-конференция о передаче долгов по ЖКХ коллекторам

14 Ноября 2018 в 13:10
В НСН началась пресс-конференция о передаче долгов по ЖКХ коллекторам
В пресс-центре НСН началась пресс-конференция на тему: «Коллекторы займутся выбиванием долгов по ЖКХ? Все "за" и "против"».

Ранее Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) озвучила инициативу о передаче долгов по ЖКХ коллекторам. Для этих целей НАПКА планирует разработать стандарты по отбору и эффективности коллекторских агентств для поставщиков услуг ЖКХ.

В пресс-конференции НСН принимают участие: 

- Член совета НАПКА, руководитель Комитета по агентскому бизнесу Виктор Семендуев;
- Финансовый омбудсмен Павел Медведев;
- Первый заместитель председателя комиссии по развитию инфраструктуры и ЖКХ Общественной палаты РФ, председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов.

Участники представят долговую статистику и расскажут о методах взыскания долгов с населения. Интернет-трансляция доступна здесь.

Напомним, что по данным Минстроя, долг населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет более 535 миллиардов рублей. В настоящий момент, лишь в 5% случаев для взимания долгов по услугам ЖКХ привлекают коллекторские агентства.


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