В НСН началась пресс-конференция о новом иске Маруани против Киркорова

В пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» началась пресс-конференция «”Жестокая любовь”: Новый иск Маруани против Попкова и Киркорова».

В ходе пресс-конференции НСН французский музыкант, композитор, лидер группы Space Дидье Маруани и его адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Евгений Тарло расскажут о деталях нового иска к российскому певцу Филиппу Киркорову.

В иске, который будет подан в середине марта, говорится о нарушениях композитором Олегом Попковым и Киркоровым авторского и исключительного права Дидье Маруани на музыкальное произведение «A Symphonic space dream».

Трансляцию пресс-конференции НСН можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что в декабре 2016 года французский композитор уже приезжал в Россию для встречи с Киркоровым, чтобы решить вопрос путем переговоров, однако договориться путем мирового соглашения не удалось. Музыканта и его адвоката Игоря Трунова, прибывших на встречу в один из столичных банков, задержали полицейские, так как Киркоров обратился в правоохранительные органы, обвинив Маруани и Трунова в вымогательстве. Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело в отношении Маруани.

