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В НСН началась пресс-конференция о «министерской диете» саратовского депутата

13 Ноября 2018 в 11:15
В НСН началась пресс-конференция о «министерской диете» саратовского депутата

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Министерская диета или Как саратовский депутат съел потребительскую корзину».

В ходе пресс-конференции НСН депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко и врач-диетолог Лидия Ионова подведут промежуточные итоги «министерской диеты».

Напомним, что поводом для экперимента Бондаренко стал спор с экс-министром труда Саратовской области Натальей Соколовой. Бондаренко уже почти месяц пытается прожить на 3,5 тысячи рублей. Он начал эксперимент 24 октября и с тех пор питается яичницей, супом на куриных костях, тушёными овощами, карамельками и яблоками. Депутат предпринимал тщетные попытки разнообразить рацион, но строгие финансовые ограничения не позволили ему этого сделать.

Интерет-трансляции пресс-конференции НСН доступна здесь.

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