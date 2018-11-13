В НСН началась пресс-конференция о «министерской диете» саратовского депутата

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему:В ходедепутат Саратовской областной думыподведут промежуточные итоги «министерской диеты».Напомним, что поводом для экперимента Бондаренко стал спор с экс-министром труда Саратовской области Натальей Соколовой. Бондаренко уже почти месяц пытается прожить на 3,5 тысячи рублей. Он начал эксперимент 24 октября и с тех пор питается яичницей, супом на куриных костях, тушёными овощами, карамельками и яблоками. Депутат предпринимал тщетные попытки разнообразить рацион, но строгие финансовые ограничения не позволили ему этого сделать.

Интерет-трансляции пресс-конференции НСН доступна здесь.