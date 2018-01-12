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В ноябре 2017 году был побит рекорд по выдаче ипотеки

12 Января 2018 в 17:51
В ноябре 2017 году был побит рекорд по выдаче ипотеки

В ноябре 2018 года было выдано ипотечных кредитов на 232,6 миллиарда рублей. Этот показатель стал новым рекордом. Об этом рассказал Центробанк. Ранее рекорд был поставлен в 2014 году и составил 226,6 миллиардов рублей.

Всего за первые 11 месяцев 2017 года было выдано 1,73 триллиона рублей ипотеки (935,6 тысяч ипотечных кредитов), что на 24% больше, чем 2016 году (в количественном выражении).

В ЦБ отметили, что средние ставки выдачи по ипотеке закрепились ниже 10%. Это привело к тому, что второй месяц подряд сохраняется темп роста выданных кредитов в размере +70%.

В то же время продолжает улучшаться качество ипотечного портфеля на балансах банка. Так, на 0,54% снизилась доля просроченной ипотечной задолженности более 90 дней. Такая же динамика прогнозируется в будущем.

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