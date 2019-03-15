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В Новой Зеландии слышны взрывы после бойни в Крайстчёрч

15 Марта 2019 в 10:35
В Новой Зеландии слышны взрывы после бойни в Крайстчёрч

В новозеландском Окленде прогремели несколько взрывов. Как сообщают очевидцы в соцсетях, звук раздался в районе вокзала и торгового центра. Газета.ру уточняет, что взрывы могли быть проведены под контроем полиции с целью уничтожения подозрительных предметов. Сообщается, что в районе станции были обнаружены два бесхозных рюкзака.

Ранее сегодня мир всколыхнула трагедия в другом новозеландском городе - Крайстчерч. Там, судя по первым данным, правые экстремисты организовали нападение на две мечети. В результате стрельбы погибли не менее 40 человек, несколько десятков ранены.

Как отмечает RT, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о повышении угрозы безопасности в стране с низкого до высокого.

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