В Новой Москве обрушился строящийся ТЦ

При обрушении конструкций строящегося торгового центра возле метро «Саларьево» на Киевском шоссе в Новой Москве погиб один человек. Кроме того, на данным момент, известно о двоих пострадавших. Такие цифры приводит ТАСС.

ЧП произошло на стройплощадке ТЦ «Саларис». В настоящий момент все подробности инцидента выясняются.

Напомним, ранее стало известно, что людям, имеющим судимость, могут запретить работать аниматорами в детских комнатах в московских ТЦ. Соответствующий законопроект рассматривает Мосгордума.

Как пояснил журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников, работа аниматора в таких комнатах схожа с работой воспитателя, а лица, имеющие судимость, к педагогической работе по закону не допускаются.