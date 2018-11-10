В Новосибирской области в ДТП погибли супруги

Ночью на 1227-м километре трассы Р-254 «Иртыш» в Убинском районе Новосибирской области произошла смертельная авария.

66-летний водитель, управлявший автомобилем «Toyota» с номерами Иркутской области и двигавшийся в направлении Омска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Mercedes». Водитель «Тойоты» и его 64-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте, передает НГС.

Уточняется, дорожное покрытие было скользкое из-за похолодания.

Ранее синоптики предупредили жителей Новосибирской области, что регион настигнет волна арктического холода с 30-градусными морозами.

Ранее НСН сообщала, что жертвами коммунальной аварии в ночь на 17 февраля в микрорайоне Темерник Ростова-на-Дону стали автомобилисты. Из-за прорвавшегося трубопровода, мороза и повышенной влажности превратили несколько машин в жуткие ледяные скульптуры.