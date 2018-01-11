В Новосибирской области трассы из-за метели закрыли для автобусов

Федеральные трассы Р-256 «Чуйский тракт» и Р-255 «Сибирь» в границах Новосибирской области закрыли для движения междугородних пассажирских автобусов из-за сильной метели, сообщает Федеральное управление автодорог «Сибирь» Росавтодора.

Причина — сильный снег, метель, ветер порывами до 25 метров в секунду, видимость местами до 50 метров.

Дорожные организации, обслуживающие федеральные трассы 10 января были переведены на усиленный режим работы, сообщает РИА «Новости».

Федеральная автомобильная дорога «Чуйский тракт»— автомобильная дорога федерального значения Новосибирск — Новоалтайск (подъездная дорога к Барнаулу) — Бийск — Майма (подъездная дорога к Горно-Алтайску) — государственная граница с Монголией. Проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай.

Федеральная автомобильная дорога «Сибирь» — автомобильная дорога федерального значения Новосибирск - (Томск) - Кемерово - Красноярск - Иркутск. Проходит по территории Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей и Красноярского края. Протяжённость автодороги — 1 860 километров.